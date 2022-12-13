Eski BDP Adıyaman il başkanının hapis cezası belli oldu

17 Mayıs 2022 Tarihinde silahlı terör örgütü PKK’ya üye olma suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eski BDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Mayıs 2022 tarihinde silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltına alınan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen eski BDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Adıyaman Adliyesi 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılan eski BDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beratını istedi. Mahkeme, Mehmet Varol’u, terör örgüne üye olmaktan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devam etmesine ise karar verdi.