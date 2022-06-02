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Esentepe TOKİ’de kilitli parke çalışması
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Esentepe TOKİ konutlarının bulunduğu alandaki yollarda bakım-onarım çalışması yapıldı.
ADIYAMAN 02.06.2022, 16:31
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Esentepe TOKİ konutlarının bulunduğu alandaki yollarda bakım-onarım çalışması yapıldı.
Kilitli taş ile döşeli olan sokaklarda meydana gelen deformeleri yaptığı çalışmalarla ortadan kaldıran ekipler, yoldaki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamladı. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren TOKİ sakinleri emeği geçenlere teşekkür etti.