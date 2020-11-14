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Eşek arıları dev yuva yaptı

Adıyaman’da eşek arıları terk edilmiş bir binanın içerisine 40 santim uzunluğunda yuva yaptı.

ADIYAMAN 14.11.2020, 10:11
Eşek arıları dev yuva yaptı

Adıyaman’da eşek arıları terk edilmiş bir binanın içerisine 40 santim uzunluğunda yuva yaptı.

Duvar kovukları, ağaçların gövdesi, balkonların pencere kenarları, yağmur olukları, çatı aralarına yuva yapan eşek arıları Adıyaman’da ilginç bir yuva yaptı. Terk edilmiş bir binanın duvarına yuva yapan arılar, dev bir yuva inşaa etti.

Yaklaşık 40 santim büyüklüğündeki yuvayı duvara yapan yaban arıları yuvayı 6 katmanlı yaptı. Bal yapmayan ve küçük küçük yuvalar yapan eşek arılarının yaptığı dev yuvayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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