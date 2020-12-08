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Eroin ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda durdurulan bir araç içerisinden eroin maddesi ele geçirildi.

ADIYAMAN 08.12.2020, 11:06
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Eroin ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
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Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda durdurulan bir araç içerisinden eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Besni Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda 6 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken A.B., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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