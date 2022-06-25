Engellilere “Etkiniz” eğitimi verildi

Türkiye’nin değişik illerinden Adıyaman’a gelen engellilere, engelli haklarıyla ilgili eğitim verildi.

Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesine uyumun izlenmesi için sivil toplum kuruluşları, ağlar, platformlar ve sivil inisiyatiflere destek sağlayacak bir Avrupa Birliği programı olan “Etkiniz” eğitiminde engelli hakları anlatıldı.

Yamanlar Gör-Bir Spor Kulübü Derneğinin hazırladığı proje çerçevesinde Türkiye’nin 10 ilinden 30 engelli kişi, uzmanlar tarafından engelli hakları ile ilgili bilgiler veriyor.

Eğitimlerde insan hakları temelinde engelli hakları, engellilere pozitif ayrımcılık, engelli sorunlarının izlenmesi konusunda Av. Özlem Kara ve Nejat Taştan tarafından eğitim veriliyor.

Yamanlar Gör-Bir Spor Kulübü Dernek Başkanı Hikmet Yüksek, bu tür eğitimlerin engellilerin daha da bilinçlenmesi noktasında önemli olduğunu işaret etti.