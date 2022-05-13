Engelliler ADYÜ’ye iz bıraktı

Adıyaman Üniversitesi’nde “Engel-Siz ADYÜ’de Bir İzde Sen Bırak” el baskısı etkinliği düzenlendi.

Akademik ve eğitim alanında engelleri kaldıran Adıyaman Üniversitesi, Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü öncülüğünde etkinlik düzenlendi. Öğrenciler el baskıları ile üniversiteye bir iz bıraktı.

Etkinliğe katılan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Tam engelsiz bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Engelli öğrencilerimiz ve engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmekle kalmayacağız engelsizlikte uluslararası standartları yakalayarak bu standartları da aşacağız. Engelsiz ADYÜ’de İz Bırakan herkese ve Engelli Öğrenci Koordinatörümüz Arş. Gör. Nurullah Türk ve Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarımıza teşekkür ederim” dedi.

Engelli Öğrenci Koordinatörü Arş. Gör. Nurullah Türk ise, “Bir gün değil her gün eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için çalışacağız ve engelli öğrencilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Yapmış olduğumuz kültürel çalışmalarla bölgede öne çıktık ve başarımızı devam ettireceğiz. Bu çalışmamızda iz bırakan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.