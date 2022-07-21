Engeline rağmen YKS’de derece yapan öğrenciye plaket

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, engeline rağmen YKS Sayısal’ da Türkiye 126.’sı ve Adıyaman 1.’si, olan Fen Lisesi öğrencisi Seren Esmer’e plaket vererek başarısını kutladı.

Rektör Prof. Dr. Turgut’u makamında ziyaret eden Adıyaman birincisi Seren Esmer’e, Fen Lisesi Okul Müdürü Muharrem Aytekin, Başmüdür Yardımcısı Abdullah Turan, Müdür Yardımcısı Habip Yıldırım ve babası Orhan Esmer eşlik etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar ve Rektör Danışmanı Zuhal Karagöz Genç’in de yer aldığı ziyarette Rektör Turgut ve beraberindekiler, Lise öğrencisi Seren Esmer’i Esmer, ortopedik engeline ve dershaneye gitmemesine rağmen elde ettiği başarı nedeniyle kutladı. Esmer’i elde ettiği başarı nedenişyle plaket vererek kutlayan Rektör Turgut, ayrıca öğrenciye akülü araç sözü verdi.

Seren’e kariyer yolculuğu boyunca destek olacaklarının altını çizen Turgut, “Seren evladımız bizleri bugün çok mutlu etti. YKS sayısal alanda Türkiye 126.’lığı ve Adıyaman İl 1.’liğini elde etmiş olması gurur verici. Üzerinde emeği olan başta ailesi olmak üzere tüm öğretmenlerini kutluyorum. Ben var olduğum sürece kendisine her türlü desteği vermeye hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Kızımıza kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Turgut ve berberindekilere teşekkür eden Seren Esmer ise, başarısını programlı çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.