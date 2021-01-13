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Emekli olan okul müdürlerine plaket verildi
Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaş haddinden dolayı emekli olan okul müdürlerine Kaymakam Demir tarafından plaket takdim edildi.
ADIYAMAN 13.01.2021, 16:05
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaş haddinden dolayı emekli olan okul müdürlerine Kaymakam Demir tarafından plaket takdim edildi.Besni Kaymakamı Nazlı Demir, yaş haddinden dolay emekli olan okul müdürlerinden Hacı Ali Ünal, Süleyman Öztürk ile milli eğitim memurlarından Mehmet Yücel’i makamında ağırladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel’in de hazır bulunduğu ziyarette, Kaymakam Nazlı Demir, hizmet süreleri boyunca sarf ettikleri emek ve özverili çalışmalardan dolayı emekli olan Hacı Ali Ünal, Süleyman Öztürk ile Mehmet Yücel’e teşekkür ederek plaket verdi.
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