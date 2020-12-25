Son Dakika
Elektrikli bisiklet yayalara çarptı: 3 yaralı
Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayalara elektrikli bisikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
ADIYAMAN 25.12.2020, 18:47
2
Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayalara elektrikli bisikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Özlem M., ve Evra A’ya, Şuayip T., idaresindeki elektrikli bisiklet çarptı. Meydana gelen kazada Özlem M., Evra A., ve elektrikli bisiklet sürücüsü Şuayip T., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
15°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|15
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü