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Elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, elektrikli bisikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 18.07.2021, 11:32
Elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 yaralı
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Adıyaman’da, elektrikli bisikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Işık idaresindeki (17), elektrikli bisiklet Cumhuriyet mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Meydana gelen kazada Fatih Işık yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Işık’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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