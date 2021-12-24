Elektrik direği ve deprem sensör kablosunu çalan hırsızlar tutuklandı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir firmaya ait elektrik direklerini ve baraj deprem sensör kablosunu çalan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Adıyaman Sincik ilçesi Zeynel Aslan Mahallesinde meydana geldi. Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait 2 adet elektrik direği, 600 metre baraj deprem sensör kablosu kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından çalındı.

Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan planlı ve titiz çalışma sonucunda kabloları R.Y. ve A.K. isimli şahısların çaldığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada 309 metre kablo, 240 metre çelik halat, 40 metre bakır alınmış kablo, 21 metre su borusu, 3 adet elektrik direği, 1 adet demir kesme makası, 2 adet demir testeresi, 1 adet spiral, 2 adet testere, 1 adet keski, 1 adet bağ makası, 2 adet tornavida, 1 adet keser ve 3 adet orak ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar adli makamlarca yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.