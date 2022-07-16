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Elektrik direği uçurumdan yuvarlanmasına engel oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarındaki elektrik direği otomobilin uçurumdan yuvarlanmasına engel oldu.

ADIYAMAN 16.07.2022, 13:30
Elektrik direği uçurumdan yuvarlanmasına engel oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarındaki elektrik direği otomobilin uçurumdan yuvarlanmasına engel oldu.

Edinilen bilgiye göre, Harmanlı Beldesi Kalemkaş köyü içerisinde Ramazan G. idaresindeki 33 AJH 734 plakalı Hundai marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Yol kenarında bulunan elektrik direği otomobilin uçurumdan düşmesine engel oldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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