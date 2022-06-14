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Elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN 14.06.2022, 14:21
Elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da, elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında bulunan bir inşaatta çalışan M.B., isimli kişi burada elektrik akımına kapıldı. Sağlık durumu iyi olan M.B., için olay yerine sağlık ekipleri istendi. Her hangi bir yaralanması olmayan M.B., tedbir amaçlı yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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