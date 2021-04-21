Elektrik akımına kapılan genç yaralandı

Adıyaman’da, elektrik akımına kapılarak yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Örenli Mahallesinde ahıra çekilen bir seyyar kablodaki açıklığı fark edemeyip kabloyla temas eden 17 yaşlarındaki Vedat B., isimli genç yaralandı. Yaralı Vedat B., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vedat B’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.