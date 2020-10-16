banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Bridgerton dizi filminden ilk kareler paylaşıldı
Bridgerton dizi filminden ilk kareler paylaşıldı
Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'
Burası Afrika bozkırları değil 'Afyonkarahisar'
Su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı
Su kanalına uçtuğu kazayı gülerek anlattı
Kilo probleminin nedeni alerjileriniz ya da nem olabilir!
Kilo probleminin nedeni alerjileriniz ya da nem olabilir!

Eğitimcilerden sağlık çalışanlarına destek

EĞİTİMCİLERDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

ADIYAMAN 16.10.2020, 09:21
1
Eğitimcilerden sağlık çalışanlarına destek

Adıyaman’ın Kahta Eğitim Bir Sen İlçe Temsilciliği tarafından sağlık çalışanlarına yönelik basın açıklaması düzenlendi.

Kahta Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında ‘Sağlık Çalışanları Halk Kahramanımızdır’ pankartları asıldı.

Eğitimciler adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir Sen Kahta ilçe Temsilcisi İsmail Tümer, “İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte her türlü fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için buradayız. Bizler her daim sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Çünkü sağlık çalışanları bizim kahramanımızdır. Eğitim Bir Sen Kahta Temsilciliği olarak öncelikle pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Adıyaman ve ilçelerimizde pandeminin yoğunlaştığı bu dönemde Eğitim Bir Sen Kahta Temsilciliği her zaman sağlık çalışanlarının yanında ve destekçisi olacaktır. Dünyada pandemi mücadelesini en başarılı şekilde yürüten ülkemiz sağlık çalışanlarının bu başarılı çalışmalarını canı gönülden takdir ediyor ve alkışlıyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra sağlık çalışanlarını ayakta alkışlayan eğitimciler daha sonra sessiz bir şekilde ayrıldı.

Yorumlar (0)
banner378
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2