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Durdurulan plakasız motosiklet çalıntı çıktı

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN MOTOSİKLET UYGULAMASINDA DURUMUNDAN ŞÜPHELENİLEN PLAKASIZ MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI.

ADIYAMAN 15.10.2020, 12:53
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Durdurulan plakasız motosiklet çalıntı çıktı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan motosiklet uygulamasında durumundan şüphelenilen plakasız motosiklet çalıntı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde motosiklet uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada durdurulan K.K’ya ait motosiklet incelendi. Yapılan incelemelerde plakasız olan motosikletin Gaziantep’ten daha önceden çalındığı belirlendi. Alacağına karşılık olarak motosikleti aldığını ve çalıntı olduğunu bilmediğini belirten K.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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