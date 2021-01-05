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Dumlupınar Caddesinde hazırlıklar tamamlandı
Şehir içi ulaşımına yeni yollar eklemeye devam eden Adıyaman Belediyesi, yeni bir yolu daha trafiğe açmak için çalışmalara başladı.
ADIYAMAN 05.01.2021, 15:05
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Şehir içi ulaşımına yeni yollar eklemeye devam eden Adıyaman Belediyesi, yeni bir yolu daha trafiğe açmak için çalışmalara başladı.Adıyaman Belediyesi Karapınar Mahallesinde bulunan Dumlupınar Caddesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, cadde üzerindeki kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yolu kısa süre içerisinde hizmete açacaklarını müjdeledi. Cadde sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.
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