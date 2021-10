Down sendromlu çocuklara spor malzemesi dağıtıldı

Adıyaman Down Sendromlular Derneğince hazırlayıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edilerek destek almaya hak kazanan “Hayata Değer Katıyoruz” projesi kapsamında Adıyaman’daki 40 Down Sendomlu çocuğa spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen malzeme dağıtım programına Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, Down Sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.

Adıyaman Down Sendromlular Derneği tarafından dağıtılan malzemelerle down sendromlu çocuklar, küçük dokunuşlarla büyük mutluluk yaşadı.

“Hayata Değer Katıyoruz” projesinin amaç ve hedefini anlatan Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, “Temel amacımız, Down Sendromlu bireylerin farklılıklarını kabul ederek onların sosyal hayatta yaşam kalitesini artırmaktır. Geleceğin Türkiye’sinde farklılıkları konuşmak ve derinleştirmek yerine Down Sendromlu bireylerin de hayatın her safhasına eşit, tam ve etkin katılımının sağlandığı, sosyal bir hayatı hedefliyoruz” dedi.

Malzeme dağıtım töreninde konuşan Vali Mahmut Çuhadar ise, “Bu çocuklarımızın bizlerden beklediği tek şey şefkat ve sevgidir. Down sendromlu çocuklarımız bizim kıymetlilerimizdir. Onları önemsiyor ve değer veriyoruz. Onların sporda, sanatta ve bilimden geri kalmaması için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Ufak dokunuşların bile onların hayatındaki karşılığı çok büyüktür. Adıyaman Down Sendromlular Derneği tarafından hazırlanarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce destek alamaya hak kazanan ‘Hayata Değer Katıyoruz’ projesi kapsamında bugün Adıyaman’daki 40 Down Sendromlu çocuğumuza spor malzemesi dağıtımı yapacağız. Bu proje benimde bizzat desteklediğim bir projeydi. Bu proje kapsamında, 40 Down Sendomlu çocuğumuza spor malzemeleri ve ekipmanları dağıtacağız. Yine, ‘Hayata Değer Katıyoruz’ adlı proje ile ailelerimize ve Down Sendromlu bireylere yönelik seminerler, Gaziantep Kültür Sanat ve Hayvanat Bahçesi Gezisi, Atletizm, Bocce, yüzme eğitimleri ve yarışmaları, takı tasarımı, ahşap boyama, ebru eğitimi, resim eğitimi ve ritm müzik eğitimleri verilmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar, 40 Down Sendomlu çocuğa içinde spor malzemeleri ve ekipmanlarından oluşan bir çanta dağıttı.