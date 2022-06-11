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Domuza çarpmamak isterken şarampole çıktı

Adıyaman’da hasta sevkinden dönen ambulans yola çıkan domuza çarpmamak için yoldan çıktı.

ADIYAMAN 11.06.2022, 11:43
Domuza çarpmamak isterken şarampole çıktı

Adıyaman’da hasta sevkinden dönen ambulans yola çıkan domuza çarpmamak için yoldan çıktı.

Kaza, Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde meydana geldi. Malatya’dan hasta sevkinden dönen ambulans ilerlerken yola domuz sürüsü çıktı. Sürücü domuza çarpmaktan kaçınırken, ambulans şarampole girdi. Kazada ölen ya da yaralı olmadığı öğrenilirken, maddi hasar meydana geldi.

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