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Dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

ADIYAMAN’IN KAHTA, SAMSAT VE SİNCİK İLÇELERİNDE BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞINDA ZARAR GÖREN TARIM ALANLARINDA HASAR TESPİTİ BAŞLADI.

Dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

ADIYAMAN’IN KAHTA, SAMSAT VE SİNCİK İLÇELERİNDE BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞINDA ZARAR GÖREN TARIM ALANLARINDA HASAR TESPİTİ BAŞLADI.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:31
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Dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Adıyaman’ın Kahta, Samsat ve Sincik ilçelerinde bayramın birinci günü etkili olan şiddetli dolu yağışında zarar gören tarım alanlarında hasar tespiti başladı.

Ramazan Bayramının 1. gününde Kahta, Samsat ve Sincik ilçelerinde toplam 25 köyün ekili alanlarının etkilendiği aşırı dolu yağışında yaklaşık 25 ile 30 bin dekar arpa, buğday, sebze, bağ ve meyve bahçelerde hasar meydana geldi.

Şiddetli dolu yağışı sonrası Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, tarım ve orman ilçe müdürleri, ziraat odası başkanları, müdür yardımcıları ve kurum çalışanları ile birlikte zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Ekipler tarafından yapılacak kesin hasar tespit çalışmalarının ardından, zarar gören tarım alanları için düzenlenecek raporlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer ilgili kurumlara sunulacak.

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