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Doktorlar, Rümeysa Berin Şen için basın açıklaması yaptı

Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı tarafından önceki gün Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

ADIYAMAN 25.10.2021, 13:31
Doktorlar, Rümeysa Berin Şen için basın açıklaması yaptı

Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı tarafından önceki gün Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Adıyaman Tabip Odası Başkanı İsmail Tosun ve sağlık çalışanları katıldı. Hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen için düzenlenen basın açıklamasını okuyan Oda Başkanı İsmail Tosun, “Cumartesi günü yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları sonucunda bir arkadaşımızı, bir canımızı yitirdik. Yıllardır uyardığımız asistan hekimin çalışma şartlarının düzeltilmemesinin sonucunu çok ağır bir şekilde ödedik. Ankara’da bir asistan arkadaşımız hayatını kaybetti, göz göre göre ölüme sürüklendi. Ankara Şehir Hastanesi’nde asistan olan meslektaşımız çok sayıda servisten ve görevden sorumlu olduğu nöbetinin çıkışında trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Kaza görüntüleri çok şey anlatıyor. Ayda nöbet ertesi kullanamadan tutulan 10 nöbeti, asistana uygulanan mobing, stres, hastanelerinin tüm yükünün asistanlara yüklendiğini, tükenmişliği, angarya işleri uzmanlık eğitimi alan öğrenci dışında tüm kölelik şartlarını kabul etmiyoruz.

Rümeysa’yı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama bir arkadaşımızı daha tükenmişliğe, intihara, kaza görünümlü cinayetlere vermemek için, nöbet ertesi izin hakkımızı alana, çalışma şartlarımız düzelene kadar dayanışmamızı ve mücadelemizi büyüteceğimizi ve devam ettireceğimizi kamuoyuna bildiririz” diye konuştu.

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