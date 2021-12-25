Doğa Koleji Basketbolda birinciliği kimseye kaptırmadı

Okullar arası spor müsabakalarından Adıyaman Doğa Koleji kızlar ve erkeklerde basketbol il birinci oldu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol müsabakalarında İTÜ ETA Vakfı Adıyaman Doğa Koleji ile Kahta GAP Anadolu Lisesi finalde karşılaştı. Adıyaman Doğa Koleji rakibini 92-59 yenerek Adıyaman il birincisi oldu.

Yine Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol müsabakalarında İTÜ ETA Vakfı Adıyaman Doğa Koleji ile Yunus Emre MTA ile finalde yarıştı. Rakibi karşısında galip gelen Adıyaman Doğa Koleji Adıyaman İl Birincisi oldu.

Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, kızlar ve erkekler basketbol takım sporcularını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.