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DKMP ve Jandarma yaban hayatı için bir araya geldi
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Adıyaman Şube Müdürlüğü görevlileri jandarma ekipleriyle bir araya gelerek yaban hayatı koruma ve av kontrolüyle ilgili bilgilendirme yaptı.
ADIYAMAN 09.09.2022, 17:10
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Adıyaman Şube Müdürlüğü görevlileri jandarma ekipleriyle bir araya gelerek yaban hayatı koruma ve av kontrolüyle ilgili bilgilendirme yaptı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü merkez şefliği ekipleri jandarma personeliyle biraya geldi. DKMP ekipleri, Adıyaman il Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (Haydi) Timi Komutanı Batuhan Şahbaz ve ekibi eşliğinde Adıyaman Merkez Jandarma Karakolu, Samsat İlçe Jandarma Karakolu, Koçali Jandarma Karakolu ve Çelikhan İlçe Jandarma Karakolunu ziyaret etti.
Ziyarette, av koruma ve kontrolü hususlarında ve yaban hayatın korunması konusunda istişare ve değerlendirmede bulunuldu.
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