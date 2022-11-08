Diyarbakır İşitme Engelliler: 0-5: Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır İşitme Engelliler takımını 5-0’lık skorla mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.

İşitme Engelliler Süper Ligi C Grubunda oynan maçta Diyarbakır İşitme Engelliler Futbol Takımıyla deplasmanda karşılaşan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, rakibini 5-0 yendi.

Maça oldukça istekli başlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Kulübü, rakibini art arda bulduğu gollerle mağlup ederken, ilk hafta elde ettiği farklı galibiyetten doalyı haftayı lider olarak tamamladı.

Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü yöneticileri, hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyleyerek, alınan galibiyeti kendilerine her zaman destek veren taraftarlarına ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a hediye etti.