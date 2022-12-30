Dilencilere göz açtırılmıyor

Adıyaman’da, duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara göz açtırılmıyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent merkezinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çarşı merkezinde yapılan denetimler çerçevesinde dilenen şahıslar tek tek yakalanarak zabıta müdürlüğüne götürüldü. Burada haklarında idari işlemler yapılan şahısların vatandaşlardan topladığı paralara ise tutanak karşılığında el konuldu. Dilencilere yönelik denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.