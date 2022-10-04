devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da, bir motosiklet sürücüsü aniden önüne çıkan minibüse çarpmamak için motosikleti devirince 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Osman Nuri K., idaresindeki 02 ACP 724 plakalı motosiklet, Sümerevler Mahallesi 1784 Sokak içerisinde önüne aniden çıkan araca çarpmamak için ani manevra yaparak motosikleti devirdi. Motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Osman Nuri K., ve yanında bulunan Sena K., yaralandı. Baba ve kız oldukları öğrenilen her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.