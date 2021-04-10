banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yerli aşıda önemli gelişme
Yerli aşıda önemli gelişme
Rahmi Koç: 5 yılda 42 milyar TL yatırıma ulaştık
Rahmi Koç: 5 yılda 42 milyar TL yatırıma ulaştık
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti!
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti!
Biden, Yüksek Mahkeme'ye müdahaleye hazırlanıyor
Biden, Yüksek Mahkeme'ye müdahaleye hazırlanıyor

Devlet hastanesiyle özel hastanenin test sonucu farklı çıktı

Adıyaman’da bir kişinin özel hastane ile devlet hastanesine verdiği korona virüs (Covid-19) PCR test sonuçları farklı çıktı.

ADIYAMAN 10.04.2021, 15:55
3
Devlet hastanesiyle özel hastanenin test sonucu farklı çıktı

Adıyaman’da bir kişinin özel hastane ile devlet hastanesine verdiği korona virüs (Covid-19) PCR test sonuçları farklı çıktı.

Adıyaman’da taşımacılık yapan Zeynal Turmaz isimli vatandaş özel bir şirketin mühendislerini Ankara’ya götürmek için korona virüs testi ve sağlık taraması yaptırmak için Özel Park Hospital Hastanesine gitti. Burada ağızdan sürüntü vererek, akciğer tomografisi çektirdi. Birkaç saat sonra test sonucunun pozitif olduğunu öğrendi. Test sonucu pozitif çıkınca, Ankara’ya yapacağı taşıma işi iptal oldu.

Özel hastanenin test sonucundan şüphe eden Zeynal Turmaz, aynı gün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek test verdi. Burada verdiği test sonucu negatif çıktı.

Kendisinin yaklaşık 5 ay önce Covid-19 hastalığına yakalandığını dile getiren Zeynal Turmaz, hiçbir hastalık belirtisi olmadan Özel Park Hospital Hastanesinde yapılan PCR testinden şüphelendiği için devlet hastanesine gittiğini söyledi.

Turmaz, “Devlet hastanesinde yapılan test sonucu negatif çıktı ancak özel hastanenin test sonucundan dolayı maddi kaybım oldu. Ankara’ya yapacağım taşıma işi iptal oldu. Özel hastaneye test ve diğer işlemler için ücret ödedim. Hiçbir belirtim yokken testin pozitif çıkması benim psikolojimi de bozdu” dedi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
açık