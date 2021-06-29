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Dev trafo kontrollü ilerliyor

Şanlıurfa’da imal edilen ve yurt dışına götürmek için İskenderun Limanına doğru yola çıkan dev trafoyu taşımak günler sürüyor. Dev trafoyu taşıyan araç Adıyaman’dan geçti.

ADIYAMAN 29.06.2021, 15:33
Dev trafo kontrollü ilerliyor

Şanlıurfa’da imal edilen ve yurt dışına götürmek için İskenderun Limanına doğru yola çıkan dev trafoyu taşımak günler sürüyor. Dev trafoyu taşıyan araç Adıyaman’dan geçti.

Yaklaşık 230 ton ağırlığındaki dev elektrik trafosunu onlarca tekerleği olan özel araca yüklenerek kamyonla çekiliyor. Trafik polislerinin gözetiminde ve kontrolünde zaman zaman yollar trafiğe kapatılarak, ilerleyebilen uzun ve ağır tonajlı araç belirli zaman diliminde ilerliyor.

Trafiğin yoğun olduğu gündüz saatlerinde bekleyen araç, özellikle sabaha karşı araç yoğunluğunun olmadığı saatlerde ilerliyor.

Trafonun Besni üzerinden Gaziantep’e ve daha sonra İskenderun üzerinden yurt dışına gideceği öğrenildi.
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