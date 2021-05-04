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Ders çalışmaya giden öğrencinin 2 kolu kırıldı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde EBA üzerinden derse girmek için arkadaşının evine giderken düşen öğrencinin 2 kolu kırıldı.
ADIYAMAN 04.05.2021, 10:27
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde EBA üzerinden derse girmek için arkadaşının evine giderken düşen öğrencinin 2 kolu kırıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan köyünde yaşayan Talha Erözdil (11), EBA’dan canlı derse girmek için arkadaşının evine gitmek için yolu çıktı.Yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybedip düşen öğrencinin 2 kolunu birden kırıldı. Yakınları tarafından özel otomobil ile Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Talha Erözdil’in burada yapılan tedavisinde 2 kolunun kırıldığı anlaşıldı.