Dere içerisindeki ağaçlar yandı

Adıyaman merkeze bağlı Altıntop köyü sınırlarındaki derede bulunan yaklaşık 40 ağaç çıkan yangında zarar gördü.

İlk belirlemelere göre, atılan sigara izmaritinin neden olduğu düşünülen yangın ilk önce otluk alanda başladı. Otluk alanda başlayan yangın ağaçlara sıçradı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Yangın çevredeki ekili alana sıçramadan söndürülürken, 2 bin metrekarelik alanda etkili olan yangında 40’a yakın ağaç zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.