Depremzedeler ihtiyaçlarını sosyal market ile karşılanıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal marketler vatandaştan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın girişimleriyle hayata geçirilen sosyal market projesi Adıyamanlı depremzedelerin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildikleri noktalar haline geldi.

Şehir genelinde 5 farklı noktada oluşturulan marketlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılnç, Adıyamanlıların marketler aracılığıyla bütün ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini söyledi.

Başkan Kılınç, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yardımseverler tarafından gönderilen yardımlar oluşturulan marketler aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Marketlere ilgi oldukça yoğundur. 15 Günlük periyotlarla talep oluşturulabilen sosyal marketlerden şimdiye kadar 20 bini aşkın vatandaşımız hizmet almış durumda. Günlük talep sayısı bin 500 civarında. Tabi yardımların hangi ailelere ulaştığı konusunda gerekli takipler yapılıyor. Merkez mahalleler ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın talepleri karşılanmış durumda” diye konuştu.