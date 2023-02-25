Depremin vurduğu Gölbaşı’nda depolara su verildi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde deprem sebebiyle çöken içme suyu ana şebekesi onarıldı.

İller Bankası iştirakiyle Tokat Belediyesi, Esenler Belediyesi, Altınordu Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde ilçede tamamen çökmüş durumda olan içme suyu ana şebekesinden ilçenin su depolarına su verildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Erkenek içme suyu hattında çalışmanın tamamlanması ile birlikte ana şebeke sorunu giderilmiş oldu. İçme suyu depolarına verilen içme suyunu kontrollü bir şekilde mahallelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Depremin yaşanmasının ikinci gününde iki mahallenin önemli bölümüne içme suyu verebilmiştik. Birkaç gün önce de Yarbaşı altı mevksinde su vermeye başlamış ve konteyner kente suyu ulaştırmıştık. Burada Tokat Belediyemiz, Esenler Belediyemiz ve Altınordu Belediyemizin İller Bankası ile koordinasyonlu bir çalışması var. Ekiplerimiz konutların tamamına su verilebilmesi için arıza olan noktaların tespit ve tamirine devam ediyor. Depolara su verilmesi ile birlikte depolar dolacak fakat burada deprem sebebiyle çökmüş bir altyapı söz konusu. Tespitler yapılıyor, tamir edilebilecek noktalar tamir ediliyor, yenilenmesi gereken noktalar yenileniyor. Depolardan çıkan suyu adım adım bütün Gölbaşı’na ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

Yapılan çalışmaların ilçede hayatın normale dönmesine önemli oranda katkı sağlayan çalışmalar olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “Bu çalışmalar hayatın normale dönmesine öncülük eden çalışmalardır. Milletimizin desteği, devletimizin gücü ile bölgenin ihya ve inşası süreci hızlı bir şekilde gerçekleşecektir” diye konuştu.