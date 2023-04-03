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Depremde hasar gören cami minaresi kontrollü yıkıldı

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN DEPREMDE HASAR GÖREN SÖĞÜTLÜ CAMİ MİNARESİ KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE YIKILDI.

ADIYAMAN 03.04.2023, 13:09
Depremde hasar gören cami minaresi kontrollü yıkıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören Söğütlü Cami minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Sincik ilçesi Karaman Mahallesi’nde bulunan Söğütlü Cami minaresi hasar gördü. Zarar gören minarenin yıkımı için incelemeler yapılarak güvenlik önlemleri alındı.

Tedbirlerin alınması sonrası cami minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.

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