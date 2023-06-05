Deprem bölgesinde asayiş uygulamaları devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince deprem bölgesi Adıyaman’da, asayiş uygulamaları devam ediyor.

Kentte yaşanılacak olan olayların önlene bilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler arttırıldı. Polis ekipleri yaptıkları asayiş uygulamaları çerçevesinde araç evraklarının yanı sıra araçlarda da aramalar gerçekleştirdi.

Halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.