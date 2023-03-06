Deprem bölgelerine 300 milyon TL destek

İstanbul’da faaliyet gösteren Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) üyelerinin desteği ile deprem bölgelerine yönelik toplamda 300 milyon TL civarında ticari kredi oluşturmak için çalışmalara başladı.

Gaziantep, Kahramanmaraş Antakya’da ve Adıyaman’da depremden etkilenen meslektaşlarıyla ile bir araya gelen PROMASİAD Derneği Başkanı Ömer Karatemiz ve yönetim kurulu üyeleri, bundan sonraki süreçte iş hayatının devamı ile ilgili neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Depremden birinci derecede etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Antakya ve Malatya’da ki firmalarla bire bir görüşerek yol haritaları ve ihtiyaç analiz çalışmaları tamamlanıyor. Bu anlamda bölge illerindeki meslektaşların Gaziantep, Kayseri, Adana ve Mersin illerindeki sektör temsilcileri ile eşleştirerek ticari hayatın yeniden başlaması için ilgili illerdeki Ticaret ve Sanayi Odalarıyla birlikte ortak bir çaba sürdüreceği öğrenildi.

Adıyaman’da promosyon, reklam ve matbaa sektörünüzde faaliyet gösteren işletmeler ile bir araya gelen Başkan Ömer Karatemiz, önceliklerin ve acil ihtiyaçların tespiti konusunda envanter çalışmasının tamamladığını söyledi. Başkan Ömer Karatemiz, “11 ilimizi etkileyen deprem felaketi tüm milletimizi derin bir üzüntü ve acıya boğdu. PROMASİAD olarak ilk gün oluşturduğumuz kriz masası ile deprem bölgesine acil yardım malzemeleri sevk ettik. Mersin’de faaliyete geçirdiğimiz konuk evimizde bugüne dek deprem bölgesinden gelen 455 vatandaşımızı misafir ettik. Bağış olarak toplanan giysi, kıyafet ve oyuncakları Mersin Büyük Şehir Belediyesi aracılığı ile deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Üyelerimizin katkıları ile Kahramanmaraş Elbistan’da kurulacak konteyner kente 20 konteyner ile katkıda bulunduk. İki hafta önce Yönetim Kurulu olarak Gaziantep, Kahramanmaraş ve Antakya’da meslektaşlarımız ile bir araya gelerek bundan sonraki süreçte iş hayatının devamı ile ilgili neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Aynı gaye ile bugün Adıyaman’dayız. Promosyon, reklam ve matbaa sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizle bir araya geldik. Önceliklerin ve acil ihtiyaçların tespiti konusunda envanter çalışmasını tamamladık. Çok kayıplarımız oldu. Acımız büyük. Yaralar devletimizin koordinasyonunda ve milletimizin katkıları ile sarılmaya çalışılıyor. Fakat iş dünyası olarak bizlerin bundan böyle afet bölgesinde iş ve üretim hayatının yeniden başlaması için yapılabilecekler ile ilgili sorumluluklarımız var. Derneğimiz olarak bölge il temsilciliklerimiz vasıtası ile ticari hayatın devamı konusundaki çalışmalara odaklanacağız. Bu çerçevede depremden birinci derecede etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da ki firmalarımız ile bire bir görüşerek yol haritaları ve ihtiyaç analiz çalışmalarını tamamlıyoruz. Bölge illerindeki meslektaşlarımızı Gaziantep, Kayseri, Adana ve Mersin illerindeki sektör temsilcileri ile eşleştirerek ticari hayatın yeniden başlaması için ilgili illerde Ticaret ve Sanayi odalarımız ile birlikte ortak bir çaba sürdüreceğiz. Bu çerçevede nakdi sermaye desteği yanında, makina desteği, ticari mal ve hammadde temini, kredili satışlarda vadelerin uzatılması, bölge illerinde ortak yatırımların teşvik edilmesi ve üye işletmelerimizin il temsilcilikleri vb. alanlardaki çalışmalara odaklanacağız. Dernek olarak üyelerimizin desteği ile bölge illerine yönelik toplamda 300 milyon TL civarında ticari kredi oluşturma gibi bir hedefimiz var. Temel amacımız reklam, promosyon ve matbaa sektörlerinde iş ve üretim hayatının önümüzdeki bir yıllık süreçte, bölge illerinde yeniden ve etkili bir şekilde başlamasını sağlamak olacaktır. Buradan inşallah Malatya’ya geçiyoruz. Malatya’da özellikle matbaa sektöründeki işletmelerimizin önemli bir kısmının işyerleri enkaz altında kaldı. Kendileri ile bir araya gelip hem geçmiş olsun dileklerimizi iletecek hem de hep birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağız. İnanıyorum ki, bu büyük afet sonrası büyük bir dayanışma göstererek hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız" diye konuştu.

Adıyaman’da düzenlenen ziyaret programına PROMASİAD Başkanı Ömer Karatemiz’e Yönetim Kurulu Üyelerinden Hüseyin Teke, Mustafa Duru ve Ethem Özcan da eşlik etti.