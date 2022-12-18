Demir korkulukları aşıp canlarını hiçe sayıyorlar

Adıyaman’da bazı vatandaşlar, üst geçidi kullanmak yerine demir korkulukların üstünden atlayarak yolu kullanarak canlarını hiçe sayıyor.

Adıyaman Karayolları Kavşağı yakınlarında daha önceden yaşanılan birçok yaralamalı ve ölümlü kazanın ardından Adıyaman Belediyesi tarafından refüje demir korkuluklar sabitlenmiş ve vatandaşların üst geçidi kullanması istenilmişti. Üst geçidi kullanmak istemeyen birçok vatandaş onca trafiğe rağmen canlarını tehlikeye atarak demir korkulukların üstünden atlayarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışıyor. Hem kendi canlarını hem de yolu kullanan sürücü ve yolcuların canlarını tehlikeye atan kişiler, “Üst geçitte yürüyen merdiven yada asansör yok. Bundan dolayı üst geçidi çıkarken zorlanıyoruz. Bizlerde bu yüzden demir korkulukların üstünden atlayarak yolun karşı tarafına geçiyoruz” diye konuştu.