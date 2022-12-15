Dart sporuna çocukların ilgisi artıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Yeni Mahalle Dart Antrenman Salonunda kurs gören sporcuların antrenmanlarına katılarak, sporcularla sohbet etti.

Dart sporunun çok keyifli ve beceri isteyen bir spor dalı olduğuna dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş, “Çocuklarımıza haftanın 5 günü (Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar ) dart kurslarımızda eğitim veriyoruz. Özellikle matematik becerilerinin ön planda olduğu içerisinde dört işlem becerisinin olduğunu ve gelişmiş ülkelerde matematiğe destek dersi olarak uygulaması yapılan dart sporunun her yaş gurubu tarafından herhangi bir cinsiyet ayrımı olmadan yapılabileceğini belirterek, dart sporu oynamaya davet ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi spora teşvik ederek bütün tesislerimizden faydalanmaları ve istedikleri branşta kendilerini geliştirebilmeleri için bütün antrenör ve idarecilerimizle birlikte gençlerimizi sağlıklı bir nesil olarak yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onların spora olan ilgisi bizleri her zaman mutlu ediyor” dedi.

Dart kursunun büyük bir ilgi gördüğünü belirten İl Müdürü Fikret Keleş, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.