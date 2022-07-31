banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı
Sigara konusunda ortak hareket edilmeli
Sigara konusunda ortak hareket edilmeli
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı
TOGG'da beklenen haber geldi
TOGG'da beklenen haber geldi

Darp edilen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da, sokak ortasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edilen alkollü şahıs, hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN 31.07.2022, 13:59
Darp edilen alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da, sokak ortasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edilen alkollü şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi Türkiye Petrolleri Ortaokulu yakınlarında M.K., isimli alkollü şahıs henüz kimlikleri tespit edilemeyen bir grup şahsın saldırısına uğradı. Tekme ve tokat dövülen M.K., yaralandı.

M.K’nın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın yaralı olduğunu fark ederek sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu