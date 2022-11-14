Dağtekin’den İstiklal Caddesindeki patlamaya tepki

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısını kınadı.

İstanbul İstiklal Caddesinde yaşanan terör eylemine tepki gösteren AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Milletimize kastedilen bu terör eylemini lanetliyorum. Vatan hainlerinin lojistik destekleriyle beslenen bölücü terör örgütü, vatandaşlarımıza yönelik saldırılar düzenleyerek ülkede kaos ortamı oluşturmak için hainliğe devam etmektedir. Terör örgütleri, her alanda büyüyen ve gelişen Türkiye’nin ilerlemesini arzu etmemektedir. Hiçbir saldırı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörle mücadeledeki kararlılığını asla engelleyemeyecektir. Bu topraklarda tek bir terörist kalmayana kadar terörle mücadelemiz devam edecektir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğimizi, milletimizin huzurunu hedef alan hainler, terör örgütleri, iç ve dış mihraklar emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Amacı, hedefi, gerekçesi ne olursa olsun, vatandaşlarımıza yönelik yapılan her türlü eylemi şiddetle kınıyorum. Hain saldırı sırasında hayatlarını yitiren masum vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil ve yaralılara da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.