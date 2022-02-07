Dağtekin: “Tarım ve sanayi gelişiyor, istihdam artıyor”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti iktidarıyla birlikte Adıyaman’ın üretim ve istihdamda altın çağı yaşadığını vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman’ın her alanda büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadığını belirten Başkan Dağtekin, “Üretim ve istihdamda altın çağını yaşayan Adıyaman, geleneksel siyasetin girdabında eski alışkanlıklarla muhalefet edenlerin anlamakta zorlandığı yeni dinamikleri ile kalkınma yolculuğunu güçlü adımlarla sürdürmektedir” dedi.

Kamuoyunda çeşitli veriler üzerinden yapılan paylaşımlara da değinen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Her yıl yüzbinlerce insanın çeşitli sebeplerle yer değiştirmesini, herhangi bir analize gitmeden sadece nüfus parametresinden yola çıkarak beyin göçü yaşanıyor diye tanımlamak, gerçeklikten uzak bir yaklaşımdır. Sadece Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde 10 yılda 5 binlerden 20 bin sınırına gelmiş olan sanayi istihdamı, Kahta, Besni ve Gölbaşındaki 10 binlerce istihdam bu alanındaki büyüme grafiğini net biçimde gösteriyor. Tarımın ve sanayileşmenin azalması nedeniyle beyin göçü yaşanıyor demek, kamuoyunu temelsizce manipüle etme girişimidir. Devlet eliyle yatırım yapılsın. Adıyaman’ın ihtiyacı kadar istihdam sağlansın romantizmi, çocuksu masumiyet değil, bilgisizlik içermektedir. Adıyaman, yatırımlarda devlet teşvikleri uygulamasında 6.bölge desteklerinden yararlandırılmaktadır ki, daha cazip bir destek paketi ülke sathında yoktur. Tarımda, toplam arazilerin yüzde 80’ini sulayacak barajlarımız için son etaplara gelinmiştir. Ayrıca badem, nar, hurma, fıstık ve sertifikalı tohum yetiştiriciliği başlıklarında Türkiye’de ilk 10 üretici arasındayız. Adıyaman’ın tarım ve sanayideki kapasite artışının daha büyük ivme ile devam edeceğini bildiriyorum” diye konuştu.