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Dağ keçileri karayoluna indi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dağ keçileri karayoluna indi.

ADIYAMAN 27.05.2021, 15:04
Dağ keçileri karayoluna indi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dağ keçileri karayoluna indi.

Sincik- Kahta karakoluna kadar inen ve Sincik Boğazı mevkiinde görülen dağ keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kayda alındı. Dağ keçileri, yakınlarında araçlarıyla durarak fotoğraflar çeken vatandaşları adeta umursamadı.

Bir süre vatandaşlardan korkmayan dağ keçileri daha sonra karayolundan hızla kaçarak dağlık alana gitti.
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