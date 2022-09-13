‘Çürük iplik’ iddiasına hastaneden açıklama

Adıyaman’ın Besni Devlet hastanesi Başhekimliği, medyaya yansıyan ‘ameliyatlarda çürük iplik kullanılıyor’ iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman Besni Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı internet sitelerinde yer alan ‘Adıyaman Besni Devlet Hastanesi’nde apandisit ameliyatına alınan hastaya dikiş atılmak için kullanacak iplerin çürük çıkması sonucu, görevli doktor tutanak tuttu’ iddiaları üzerine konu, Başhekimliğimiz tarafından incelemeye alınmıştır.

Ameliyatı gerçekleştiren genel cerrahi uzmanına, sosyal medyada dolaşan iddialar ve video sorulmuş, bunun üzerine haberlerde bahsi geçen tutanak ilgili cerrah tarafından Başhekimliğimize iletilmiştir.

Hastamız başarılı geçen ameliyatın ardından herhangi bir komplikasyon olmaksızın taburcu edilmiştir.

Ameliyathanede mevcut farklı firmalara ait çeşitli ipliklerle ilgili ne hastanemizde ne ilimizde ne de Türkiye genelindeki diğer hastanelerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenilmiştir.

Konuyla ilgili İl Müdürlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmekte olup ayrıca Bakanlığımız tarafından müfettiş görevlendirilmiştir.”