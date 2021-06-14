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Cumhuriyet Mahallesi’nin altyapısı yenileniyor
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına başladı.
ADIYAMAN 14.06.2021, 15:37
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına başladı.
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) çalışanları, Cumhuriyet Mahallesi Abdulmusa Caddesi’nde kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları yapıyor. Yürütülen faaliyetler kapsamında 200’lük kanalizasyon hattı 500’lük borularla değiştiriliyor.Çalışmaların nihayete ermesiyle birlikte caddede yaşanan kronikleşmiş altyapı sorununun çözüme kavuşacağı belirtildi.