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Cumhuriyet Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması
ADIYAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, CUMHURİYET MAHALLESİNDEKİ BAZI SOKAKLARDA ASFALT ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.
ADIYAMAN 02.09.2020, 15:21
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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Mahallesindeki bazı sokaklarda asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.
Daha önce Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı sorunu giderilen mahallede bozulan yolların asfaltı için hazırlıklarının devam ettiğini belirten yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. Mahalle sakinleri ise gayretlerinden dolayı belediye yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.
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