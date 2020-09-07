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Cumhuriyet Mahallesinde asfalt çalışmaları başladı
ADIYAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, DAHA ÖNCE ALTYAPI SORUNU ORTADAN KALDIRILAN CUMHURİYET MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.
ADIYAMAN 07.09.2020, 16:22
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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce altyapı sorunu ortadan kaldırılan Cumhuriyet Mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı.
Daha önce Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı sorunu giderilen mahallede şimdi de üstyapı çalışmalarına başladıklarını söyleyen yetkililer, “Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz asfaltlama çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesinde de devam ediyoruz. Mahallede gerçekleştirilen altyapı çalışmasından dolayı bozulan yolları kısa süre içerisinde yenilemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
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