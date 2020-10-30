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Cumhuriyet Bayramı pandemi kurallarına uygun kutlandı
KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYA BÜYÜK HASSASİYET GÖSTEREN ADIYAMAN BELEDİYESİ, ALDIĞI TEDBİRLER ÇERÇEVESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLADI.
ADIYAMAN 30.10.2020, 14:00
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Korona Virüs tedbirlerine uymaya büyük hassasiyet gösteren Adıyaman Belediyesi, aldığı tedbirler çerçevesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutladı.
Cumhuriyet Bayramında Adıyaman Kalesinden havai fişek gösterisi de sunan belediye ekipleri, belediye hoparlöründen günün anlamına uygun şiirler yayımladı. Adıyaman Belediyesi Harfane Grubu tarafından verilen ‘Kahramanlık Türküsü’ konserini sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü sosyal medya personeli, vatandaşların bayramı coşku içerisinde geçirmesini sağladı.
Adıyaman Belediyesinin online etkinliklerini çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar ise emeği geçenlere teşekkür etti.
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