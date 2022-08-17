Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubu esnafa ulaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’nin kuruluşunun 21. Yıl dönümü nedeniyle kaleme aldığı mektup Adıyaman teşkilatı tarafından esnaflara ulaştırıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış kent merkezinde esnafları ziyaret ederek mektup dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan mektup, partililer tarafından esnafların yanı sıra vatandaşlara da verildi.

Milletvekili Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, “Partimizin 21. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanımızın selamı ve mektubunu hemşerilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 30 bin mektubu vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Merkezde oluşturduğumuz 10 ekip ile aynı anda mektupları ulaştırmaya başladı. Türkiye’nin 2023 seçimlerine hazırlanan ve bu güne kadar yapılamaz denilenleri yapan bir partiyiz. Halkımız bu güne kadar duasıyla desteğiyle hep yanımızda oldu. Çok güzel bir teveccüh var” dedi.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise açıklamasında, “Bir olduk 21 olduk. Allah’ın izniyle aynı çizgide aynı hizmet aşkıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşkilatımızla mektubu vatandaşlarımıza ulaştıracağız. İnşallah daha nice 21. Yılları kutlayacağız” dedi.

İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, il ve ilçe teşkilatlarının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mektupları vatandaşlara ulaştırdığını kaydederek, olumlu ve güzel dönüşler aldıklarını söyledi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise, “Cumhurbaşkanımızın yazdığı bu güzel ve anlamlı mektubu halkımıza ulaştırıyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Milletvekillerimiz ve teşkilatımız ile buluşturduğumuz bu mektuptan çok güzel tepkiler alıyoruz” ifadelerini kullandı.