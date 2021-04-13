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Çukura düşen otomobil kaza yaptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarına kazılan çukura düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 13.04.2021, 15:20
Çukura düşen otomobil kaza yaptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarına kazılan çukura düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Azaplı köyünden Gölbaşı ilçesine gelmekte olan Cemal Çalhan idaresindeki 02 AAB 342 plakalı Hundai marka otomobil sürücüsü karayoluna kazılan çukura düşerek şarampole savruldu. Yaşanan kazada otomobilde bulunan Mikdat Çalhan ile Hatice Çalhan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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