Çukobirlik pamuk alım fiyatları açıklandı

Çukobirlik Adıyaman Kooperatif Başkanı Şahin Sümer, 1. kalite kütlü pamuğun kilosunun 21 TL olarak açıkladı.

Çukobirlik Adıyaman Kooperatif Başkanı Şahin Sümer, 2022-2023 kampanya döneminde kütlü pamuk brüt ön alım fiyatının 21 TL, yağlık soya fasulyesi brüt ön alım fiyatının 11,5 TL olarak belirlendiğini kaydetti.

Kütlü pamuk ve soya fasulyesi piyasası yükseldikçe alım fiyatlarının da yükseltileceğini ifade eden Sümer, “Üreticinin alın terinin karşılığını en iyi şekilde vereceğiz. Ödemeler peşin para ile yapılacak. Ayrıca emanet usulü alımlarımızda devam etmektedir. Bu yıl için kurum olarak ortaklarımızın haricinde de alım gerçekleştireceğiz. Alım fiyatlarımız önümüzdeki hafta açıklanacak olup, piyasa koşullarının üstünde olacaktır.

Çiftçilerimizin de bu bilinç içerisinde kendi kooperatifi olan Çukobirlik’e sahip çıkmalarını ve ürünlerini kuruma teslim etmelerini diliyor ve bekliyoruz. Yeni sezonun başta üretici ortaklarımız olmak üzere tüm çiftçilerimiz ve ülke ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.