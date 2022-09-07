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Çuhadar, pazarcı esnafının sıkıntılarını dinledi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, pazarcı esnaflarını pazar yerinde ziyaret ederek onların sıkıntılarını dinledi.
ADIYAMAN 07.09.2022, 16:11
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, pazarcı esnaflarını pazar yerinde ziyaret ederek onların sıkıntılarını dinledi.
Pazarcı esnaflarını semt pazarlarında ziyaret eden Çuhadar, pazar yerinde incelemelerde bulundu. Pazarcı esnaflarıyla tek tek tokalaşan ve sohbet eden Çuhadar, onların her daim yanında olduklarını ve varsa sıkıntılarının çözümü için çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. Vali Çuhadar’ın kendileriyle yakından ilgilenmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyen pazarcı esnafı devletin şefkatli ellerini her daim kendilerine hissettiren Vali Çuhadar’a teşekkür etti.
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